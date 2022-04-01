Авиакомпания «Победа» переведёт свои рейсы из «Шереметьево» во «Внуково»

Авиакомпания «Победа» с 8 апреля временно переведет все свои московские рейсы из аэропорта «Шереметьево» в аэропорт «Внуково», сообщает пресс-служба «Аэрофлота».

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В сообщении говорится, что решение сосредоточить операционную деятельность в одной базовой воздушной гавани позволит лоукостеру оптимизировать производственную программу и наиболее эффективно эксплуатировать существующий парк самолётов.

Пассажиры, которые забронировали билеты на рейсы «Победы» из «Шереметьево» в Барнаул, Нальчик, Владикавказ, Чебоксары, Петрозаводск и в обратном направлении, смогут либо вылететь из «Внуково», либо оформить полный возврат средств.

Ранее бывший генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков заявил, что стоимость авиабилетов в 2022 году может вырасти в два раза.

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ФОТО: ФОТО : РИА Новости
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