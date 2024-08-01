«Россия — не проходной двор»: Лянге поддержала закон о воинском учете для мигрантов

«Повсеместно, в самых разных регионах имели место случаи, когда люди не вставали на воинский учет после получения гражданства России. Очевидно, в нашем законодательстве был пробел, и сейчас эту брешь закрывают. Наконец-то этот вопрос будет контролировать МВД, до сегодняшнего дня до него, похоже, никому дела не было. Убеждена, что угроза лишения гражданства заставит внимательнее относиться к воинской обязанности. Причем дело даже не в мигрантах, а в нас, россиянах, как мы сами относимся к предоставлению российского гражданства. У нас страна — проходной двор, а гражданство России можно использовать только для получения социальных благ? Или же оно предполагает и какие-то обязанности со стороны получающих его людей? Странно, что этот здоровый, нормальный баланс благ и обязанностей не был четко закреплен раньше», — сказала Лянге.

Ранее Лянге заявила, что ужесточение режима высылки нелегальных мигрантов из России — необходимая мера на фоне внушительных масштабов нелегальной миграции, однако важно понимать, что это временная мера.

