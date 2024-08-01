«Россия — не проходной двор»: Лянге поддержала закон о воинском учете для мигрантов
Угроза лишения гражданства заставит мигрантов пересмотреть отношение к воинской обязанности, сказала НСН Маргарита Лянге.
До принятия Госдумой закона о воинском учете для мигрантов ситуация фактически была пущена на самотек, повсеместно новые граждане России уклонялись от постановки на воинский учет, новый закон должен навести порядок. Об этом НСН заявила член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, член Общественной палаты Маргарита Лянге.
Госдума ранее приняла сразу в трех чтениях закон, согласно которому МВД обязано предоставлять военкоматам данные о мигрантах-мужчинах, намеревающихся принять присягу гражданина России, при этом новых россиян смогут лишать приобретенного статуса за непостановку на воинский учет. Об этом сообщается на сайте Госдумы. Лянге отметила, что необходимость в принятии такого закона в обществе назревала уже давно.
«Повсеместно, в самых разных регионах имели место случаи, когда люди не вставали на воинский учет после получения гражданства России. Очевидно, в нашем законодательстве был пробел, и сейчас эту брешь закрывают. Наконец-то этот вопрос будет контролировать МВД, до сегодняшнего дня до него, похоже, никому дела не было. Убеждена, что угроза лишения гражданства заставит внимательнее относиться к воинской обязанности. Причем дело даже не в мигрантах, а в нас, россиянах, как мы сами относимся к предоставлению российского гражданства. У нас страна — проходной двор, а гражданство России можно использовать только для получения социальных благ? Или же оно предполагает и какие-то обязанности со стороны получающих его людей? Странно, что этот здоровый, нормальный баланс благ и обязанностей не был четко закреплен раньше», — сказала Лянге.
Ранее Лянге заявила, что ужесточение режима высылки нелегальных мигрантов из России — необходимая мера на фоне внушительных масштабов нелегальной миграции, однако важно понимать, что это временная мера.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru