Звягинцеву и Яхиной - не платить! Вассерман пожаловался на агрессивность из интернета
Знаток рассказал "Радиоточке НСН", куда нужно потратить десять миллиардов рублей, чтобы снизить уровень хейта о России в интернете.
Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал увеличение расходов на производство патриотического контента для молодежи в 2021 году с трех миллиардов рублей до десяти. К слову, дополнительные семь миллиардов из Резервного фонда правительства получит АНО «Институт развития интернета».
«Очевидно, это связано в первую очередь с ростом агрессивности тех, кто на нас через интернет давит. Эта агрессивность видна невооруженным глазом и, мягко говоря, всё опасней для страны. Поэтому приходится отбиваться. Другое дело, что было очень много прогнозов того, что так и будет, но на эти прогнозы не реагировали – по принципу: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». И спохватились только тогда, когда эта угроза стала уже совершенно очевидной», - считает Вассерман.
Собеседник «Радиоточки НСН» согласился с тем, что сейчас ощущается острая нехватка контента с правильными ценностями для молодежи.
«Да, это действительно ощущается, причем это проблема наших деятелей, именующих себя творческими личностями и порой тщательно имитирующих творчество. В этой «тусовке» считается, что вообще нельзя творческой личности любить Россию в целом и в частности, что наши родные края – филиал ада на Земле, и тот, кто это признает, может надеяться на попадание в рай на благословенном самим собой Западе. И естественно при таком массовом настроении эти люди способны производить только пакости о стране», - заявил эксперт.
В качестве примера таких действий он вспомнил историю, которая легла в основу фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева.
«Простейший и известнейший пример – когда режиссер Звягинцев берет историю, которая случилась в США, когда некто Марвин Химейер разгромил практически весь свой родной город просто за то, что завод, находившийся в городе и решивший расширяться, предлагал ему гораздо меньше, чем Химейер хотел. И закончилось тем, что местные жители приняли решение изъять у него этот участок, поскольку расширение завода было жизненно важно для города. А он соорудил на свой бульдозер броню из бетона и закатал полгорода в асфальт. Почему я об этом так подробно рассказываю? Потому что Звягинцев перенес эти события на нашу почву. Правда, у него местный товарищ в итоге ничего серьезно не разгромил по причине того, что пьянствовал так долго и упорно, что потерял силу что-нибудь сделать. И вот этот «липовый» фильм объявили идеальным проникновением русской души. Как по-вашему, могут ли такие люди сделать для страны что-то хорошее?» - задается вопросом Вассерман.
В связи с этим он высказал опасения по поводу того, дойдут ли деньги «по адресу».
«Больше всего я боюсь, что эта «тошнотворческая тусовка» разделит большую часть денег между своими людьми, и под видом контента, полезного для страны и народа, пойдут очередные фильмы Звягинцева или очередные вариации на тему фантазий Гузель Яхиной», - заявил эксперт.
Наконец, Вассерман рассказал, на производство какого контента потратил бы дополнительные 7 миллиардов рублей, выделенных в 2021 году.
«Наверное, вернулся бы к фильмам о войне, только очень тщательно бы следил за тем, кто их снимает. Как показал фильм «Брестская крепость», даже Угольников (продюсер фильма - прим. НСН), когда за ним тщательно следят дети белорусских партизан и, когда он вместо правды пытается изобразить собственное видение, бьют его по рукам, в таких условиях оказывается способен сделать хороший фильм», - резюмировал Вассерман.
По сообщениям СМИ, в следующем году средства на «формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи» вырастут еще в 1,5 раза.
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