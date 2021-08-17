Собеседник «Радиоточки НСН» согласился с тем, что сейчас ощущается острая нехватка контента с правильными ценностями для молодежи.

«Да, это действительно ощущается, причем это проблема наших деятелей, именующих себя творческими личностями и порой тщательно имитирующих творчество. В этой «тусовке» считается, что вообще нельзя творческой личности любить Россию в целом и в частности, что наши родные края – филиал ада на Земле, и тот, кто это признает, может надеяться на попадание в рай на благословенном самим собой Западе. И естественно при таком массовом настроении эти люди способны производить только пакости о стране», - заявил эксперт.

В качестве примера таких действий он вспомнил историю, которая легла в основу фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева.

«Простейший и известнейший пример – когда режиссер Звягинцев берет историю, которая случилась в США, когда некто Марвин Химейер разгромил практически весь свой родной город просто за то, что завод, находившийся в городе и решивший расширяться, предлагал ему гораздо меньше, чем Химейер хотел. И закончилось тем, что местные жители приняли решение изъять у него этот участок, поскольку расширение завода было жизненно важно для города. А он соорудил на свой бульдозер броню из бетона и закатал полгорода в асфальт. Почему я об этом так подробно рассказываю? Потому что Звягинцев перенес эти события на нашу почву. Правда, у него местный товарищ в итоге ничего серьезно не разгромил по причине того, что пьянствовал так долго и упорно, что потерял силу что-нибудь сделать. И вот этот «липовый» фильм объявили идеальным проникновением русской души. Как по-вашему, могут ли такие люди сделать для страны что-то хорошее?» - задается вопросом Вассерман.

В связи с этим он высказал опасения по поводу того, дойдут ли деньги «по адресу».

«Больше всего я боюсь, что эта «тошнотворческая тусовка» разделит большую часть денег между своими людьми, и под видом контента, полезного для страны и народа, пойдут очередные фильмы Звягинцева или очередные вариации на тему фантазий Гузель Яхиной», - заявил эксперт.