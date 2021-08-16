Вассермана зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы
Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман заявил, что получил удостоверение кандидата в депутаты Госдумы восьмого созыва, сообщает ТАСС.
По его словам, окружная избирательная комиссия зарегистрировала его кандидатом в депутаты по 205-му одномандатному округу Москвы.
«Благодаря моим сторонникам и их поддержке мы с командой собрали порядка 30 тысяч подписей на этапе подписной кампании», - рассказал Вассерман, который идёт на выборы в качестве самовыдвиженца.
Ранее Центризбирком РФ утвердил порядок размещения партий в бюллетене на выборах в Госдуму. Первое место по результатам жеребьёвки получила КПРФ.
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