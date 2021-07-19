Вассерман предсказал отмену пенсионной реформы

Публицист Анатолий Вассерман предрек полную отмену пенсионной реформы в России, сообщило URA.RU.

По словам журналиста, поправки в законе, которые разрешают некоторым гражданам уходить на пенсию раньше времени, станут первым шагом к отмене пенсионной реформы.

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Вассерман назвал это решение компромиссом, который долго не продержится. По словам публициста, скоро инициаторов повышения пенсионного возраста дожмут.

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ФОТО: Личный архив Вассермана
ТЕГИ:РоссияПенсионная РеформаАнатолий Вассерман
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