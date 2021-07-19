Вассерман предсказал отмену пенсионной реформы
19 июля 202110:22
Публицист Анатолий Вассерман предрек полную отмену пенсионной реформы в России, сообщило URA.RU.
По словам журналиста, поправки в законе, которые разрешают некоторым гражданам уходить на пенсию раньше времени, станут первым шагом к отмене пенсионной реформы.
Вассерман назвал это решение компромиссом, который долго не продержится. По словам публициста, скоро инициаторов повышения пенсионного возраста дожмут.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru