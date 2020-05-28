Россия направит повторные приглашения на парад Победы всем гостям

Приглашения на парад Победы в Москве, который не состоятся 9 мая и был назначен на 24 июня, будут разосланы повторно. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов. По его словам, его, в частности, получит президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее французский лидер планировал приехать в российскую столицу для участия в параде Победы 9 мая. Однако из-за пандемии коронавируса он был отложен.