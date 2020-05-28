Россия направит повторные приглашения на парад Победы всем гостям

Приглашения на парад Победы в Москве, который не состоятся 9 мая и был назначен на 24 июня, будут разосланы повторно. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов. По его словам, его, в частности, получит президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее французский лидер планировал приехать в российскую столицу для участия в параде Победы 9 мая. Однако из-за пандемии коронавируса он был отложен.

Военный эксперт рассказал, как проходит подготовка к Параду Победы

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин заверил президента РФ Владимира Путина, что столица готова к проведению парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он заявил, что городские власти постоянно контактируют по этому вопросу с Минобороны. Уже ближайшее время участники торжественного мероприятия на Красной площади приступят к репетициям,.

Накануне Владимир Путин распорядился начать подготовку к параду, как в Москве, так в других городах, и провести его 24 июня. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает возможность сделать это день выходным, пишет Ura.ru. Кроме того, представитель Кремля не исключил снятия ограничительных мер в столице к 24 июня. Однако, как сообщает Life, решение властей будет зависеть от развития эпидситуации.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: НСН//Андрей Поташов
ТЕГИ:КоронавирусВеликая Отечественная ВойнаРоссияПарад Победы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры