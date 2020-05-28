Россия направит повторные приглашения на парад Победы всем гостям
Приглашения на парад Победы в Москве, который не состоятся 9 мая и был назначен на 24 июня, будут разосланы повторно. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов. По его словам, его, в частности, получит президент Франции Эммануэль Макрон.
Ранее французский лидер планировал приехать в российскую столицу для участия в параде Победы 9 мая. Однако из-за пандемии коронавируса он был отложен.
В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин заверил президента РФ Владимира Путина, что столица готова к проведению парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он заявил, что городские власти постоянно контактируют по этому вопросу с Минобороны. Уже ближайшее время участники торжественного мероприятия на Красной площади приступят к репетициям,.
Накануне Владимир Путин распорядился начать подготовку к параду, как в Москве, так в других городах, и провести его 24 июня. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает возможность сделать это день выходным, пишет Ura.ru. Кроме того, представитель Кремля не исключил снятия ограничительных мер в столице к 24 июня. Однако, как сообщает Life, решение властей будет зависеть от развития эпидситуации.
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