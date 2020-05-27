Военный эксперт рассказал, как проходит подготовка к Параду Победы

«Всё традиционно. Сейчас войска опять будут сведены в Алабино, где находится парадный лагерь. Все уже подготовлены и осталось только уточнить, кто есть в парадном расчёте, а кого нет, потому что кто-то отбыл в отпуск, а кто-то на учёбу. И провести тренировки, я думаю, что месяца на это хватит. Как обычно, будет две генеральных тренировки и, естественно, они пройдут ночью на Красной площади. Так что всё по планам», - сообщил Владислав Шурыгин.

Ранее председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев в беседе с НСН заявлял о готовности и армии и населения к параду победы.

«Если к 24 июня будет хорошая обстановка, то нужно проводить! Войска готовы. Весь флот провел парады. ВКС провели парады. Армия готова. Но нужно думать о состоянии здоровья всех тех, кто стоит в строю, кого мы призываем. Безопасность нужно обеспечивать!», - сказал Михаил Моисеев.

