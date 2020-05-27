Военный эксперт рассказал, как проходит подготовка к Параду Победы
Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в беседе с НСН сообщил о предстоящих генеральных ночных репетициях Парада Победы на Красной площади.
Владимир Путин приказал начать подготовку к Параду Победы, который пройдет 24 июня. Об этом решении глава государства объявил в ходе видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу.
Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН рассказал, как проходит подготовка к Параду Победы.
«Всё традиционно. Сейчас войска опять будут сведены в Алабино, где находится парадный лагерь. Все уже подготовлены и осталось только уточнить, кто есть в парадном расчёте, а кого нет, потому что кто-то отбыл в отпуск, а кто-то на учёбу. И провести тренировки, я думаю, что месяца на это хватит. Как обычно, будет две генеральных тренировки и, естественно, они пройдут ночью на Красной площади. Так что всё по планам», - сообщил Владислав Шурыгин.
Ранее председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев в беседе с НСН заявлял о готовности и армии и населения к параду победы.
«Если к 24 июня будет хорошая обстановка, то нужно проводить! Войска готовы. Весь флот провел парады. ВКС провели парады. Армия готова. Но нужно думать о состоянии здоровья всех тех, кто стоит в строю, кого мы призываем. Безопасность нужно обеспечивать!», - сказал Михаил Моисеев.
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