«Росатом»: РФ предложила Вьетнаму построить новую АЭС на основе двух энергоблоков
Россия начинает работу по актуализации договоренностей с Вьетнамом о строительстве новой атомной электростанции (АЭС), Москва предлагает стране безопасную и современную станцию на основе двух энергоблоков. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.
Он назвал прорывом желание Вьетнама вернуться к проекту АЭС «Ниньтхуан-1». По словам Лихачева, требуется пересмотреть целый ряд параметров, поскольку прошло время с момента договоренностей.
Глава «Росатома» подчеркнул, что РФ будет предлагать Вьетнаму возвести два блока ВВЭР-1200.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия передала Казахстану свои предложения по возведению первой АЭС на территории республики, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru