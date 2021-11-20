«Россия — лидер свободного мира» - патриарх Кирилл

«Россия — лидер свободного мира. Мы действительно свободная страна. Это реальный факт. Представляю, какая будет реакция с разных сторон на эти мои слова, но я могу доказать, что Россия сегодня — действительно лидер свободного мира», — отметил патриархв эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в России «нет никакой острой темы, вокруг которой сталкивались бы общественные интересы и разворачивались глубинные, непримиримые противоречия», отмечает RT.

Патриарх Кирилл также предупредил об опасности разделения народа на Украине по вопросам веры и подчеркнул, что РПЦ не является участником политических конфликтов на Украине.

«Мы не участвуем в этой схватке, наша церковь, наши православные люди не несут ответственность за этот кошмар — ее несут те политики, которые допустили противостояние внутри своего народа. А разделенная нация, разделенный дом — это очень опасно», - напомнил глава РПЦ.

Рвнее патриарх Московский и вся Руси Кирилл на конференции «Мировое православие: первенство и соборность в свете православного вероучения» в храме Христа Спасителя заявил, что украинская церковь является «раскольнической» и не должна была получать автономность.

