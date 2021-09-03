Россия изменила правила оформления туристических виз для иностранцев
Правительство Российской Федерации изменило правила оформления, продления и аннулирования виз иностранным гражданам. Постановление размещено на официальном портале правовой информации. Установлено, что туристическая виза зарубежного гражданина может быть однократной или двукратной - на срок до трех месяцев, либо многократной - на срок до шести месяцев.
Оформить документ можно будет только при подтверждении туроператора, который включён в единый федеральный реестр. Ещё один вариант - подтверждение бронирования места в классифицированном отеле.
В обоих случаях должны быть указаны номер туроператора в реестре и номер подтверждения о приеме интуриста либо номер свидетельства гостиницы в едином перечне, а также номер подтверждения о бронировании.
С 1 сентября кабинет министров РФ увеличил до 1 года срок пребывания в России по многократной визе для близких родственников российских граждан. К числу таких родственников отнесены супруги, родители и усыновители, дети и супруги детей, братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки.
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