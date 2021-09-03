Россия изменила правила оформления туристических виз для иностранцев

Правительство Российской Федерации изменило правила оформления, продления и аннулирования виз иностранным гражданам. Постановление размещено на официальном портале правовой информации. Установлено, что туристическая виза зарубежного гражданина может быть однократной или двукратной - на срок до трех месяцев, либо многократной - на срок до шести месяцев.

Оформить документ можно будет только при подтверждении туроператора, который включён в единый федеральный реестр. Ещё один вариант - подтверждение бронирования места в классифицированном отеле.