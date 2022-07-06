Россия и ЛНР подпишут соглашение о взаимном признании образования
Россия и Луганская народная республика будут развивать сотрудничество в образовании и науке, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней планируется подписать между Россией и ЛНР. Кабмин уже одобрил проект документа.
Это позволит снизить административные барьеры в образовательной и научной сферах. Проект аналогичного соглашения с Донецкой народной республикой кабмин одобрил в мае.
Ранее территории у посольства Великобритании в Москве присвоили название «Площадь ЛНР». Постановление подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru