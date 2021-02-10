Россия и Иран начнут совместное производство вакцины «Спутник V»

Россия и Иран подписали договор о совместном производстве вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил иранский посол в РФ Казем Джалали в ходе церемонии празднования 42-й годовщины победы Исламской революции в Иране.

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«В ближайшее время мы станем свидетелями совместного производства вакцины в Иране», — цитирует Джалали РИА Новости.

Во вторник в республике началась вакцинация от COVID-19 с использованием «Спутника V», напоминает NEWS.ru. Первым прививку получил сын иранского министра здравоохранения Сейеда Намаки.

Ранее научный медицинский журнал The Lancet опубликовал итоги третьей фазы клинических исследований российской вакцины. По данным издания, у 100 % добровольцев, принимавших участие в исследовании «Спутника V», выработался клеточный иммунный ответ, у 98% - гуморальный иммунный ответ.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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