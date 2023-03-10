В Госдуме заявили о подготовке США гражданской войны в Грузии
Соединенные Штаты намерены свергнуть руководство Грузии путем гражданской войны. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал депутат Госдумы Адальби Шхагошев.
Парламентарий назвал очевидным подготовку гражданского конфликта в Грузии. По его словам, в республику перебрасывают боевиков с Украины.
Шхагошев отметил, что Вашингтон уже применял сценарий гражданской войны для свержения неугодных режимов. Депутат напомнил, что в событиях 2014 года на Украине участвовали грузинские боевики.
Ситуация в Грузии резко обострилась после принятия в первом чтении законопроекта об иностранных агентах. После массовых протестов власти решили отозвать инициативу.
О схожести ситуации в Грузии с украинским майданом заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, законопроект об иностранных агентах был поводом для попытки силовой смены власти, пишет НСН.
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