В Госдуме заявили о подготовке США гражданской войны в Грузии

Парламентарий назвал очевидным подготовку гражданского конфликта в Грузии. По его словам, в республику перебрасывают боевиков с Украины.

Шхагошев отметил, что Вашингтон уже применял сценарий гражданской войны для свержения неугодных режимов. Депутат напомнил, что в событиях 2014 года на Украине участвовали грузинские боевики.

Ситуация в Грузии резко обострилась после принятия в первом чтении законопроекта об иностранных агентах. После массовых протестов власти решили отозвать инициативу.

О схожести ситуации в Грузии с украинским майданом заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, законопроект об иностранных агентах был поводом для попытки силовой смены власти, пишет НСН.

