Россия и Армения запустили систему проверки на коронавирус для ЕАЭС

Пилот проекта «Путешествую без COVID-19» начнется в России и Армении в декабре. Граждане двух стран во время пересечения границы смогут предъявить аналог цифрового документа, чтобы подтвердить отсутствие у них коронавируса. Об этом пишет РБК со ссылкой на одного из разработчиков проекта Тиграна Саркисяна.

Граждане, которые будут перемещаться между Россией и Арменией, смогут сдать тест на COVID-19 в сертифицированной лаборатории и увидеть результат в мобильном приложении. Саркисян отмечает, что информация в приложении не может быть сфальсифицирована, так как тест будут проводить доверенные лаборатории, выбранные национальными уполномоченными органами. Запуск аналогичных проектов обсуждается с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией.