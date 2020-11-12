Россия и Армения запустили систему проверки на коронавирус для ЕАЭС
Пилот проекта «Путешествую без COVID-19» начнется в России и Армении в декабре. Граждане двух стран во время пересечения границы смогут предъявить аналог цифрового документа, чтобы подтвердить отсутствие у них коронавируса. Об этом пишет РБК со ссылкой на одного из разработчиков проекта Тиграна Саркисяна.
Граждане, которые будут перемещаться между Россией и Арменией, смогут сдать тест на COVID-19 в сертифицированной лаборатории и увидеть результат в мобильном приложении. Саркисян отмечает, что информация в приложении не может быть сфальсифицирована, так как тест будут проводить доверенные лаборатории, выбранные национальными уполномоченными органами. Запуск аналогичных проектов обсуждается с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией.
Разработчики утверждают, что пользователи приложения смогут предоставить результаты теста не только на границе, но и в гостиницах. В дальнейшем авторы проекта хотят сделать приложение доступным в App Store и Google Play.
В среднем число россиян, выезжающих из России в страны ЕАЭС в этом году сократилось в 2,5 раза. Число российских туристов в Армении сократилось в три раза и составило 133 тысячи человек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+19 851 / сут.
Умерли
31 593+432 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 616 / сут.
- Россия и Армения запустили систему проверки на коронавирус для ЕАЭС
- Скончался первый президент Бурятии Леонид Потапов
- Эпидемиолог рассказал о популяционном иммунитете к коронавирусу в регионах
- ВОЗ назвала отличие симптомов гриппа и коронавируса
- Петербургский школьник арестован за попытку убить свою семью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru