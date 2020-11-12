Россия и Армения запустили систему проверки на коронавирус для ЕАЭС

Пилот проекта «Путешествую без COVID-19» начнется в России и Армении в декабре. Граждане двух стран во время пересечения границы смогут предъявить аналог цифрового документа, чтобы подтвердить отсутствие у них коронавируса. Об этом пишет РБК со ссылкой на одного из разработчиков проекта Тиграна Саркисяна.

Граждане, которые будут перемещаться между Россией и Арменией, смогут сдать тест на COVID-19 в сертифицированной лаборатории и увидеть результат в мобильном приложении. Саркисян отмечает, что информация в приложении не может быть сфальсифицирована, так как тест будут проводить доверенные лаборатории, выбранные национальными уполномоченными органами. Запуск аналогичных проектов обсуждается с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией.

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Разработчики утверждают, что пользователи приложения смогут предоставить результаты теста не только на границе, но и в гостиницах. В дальнейшем авторы проекта хотят сделать приложение доступным в App Store и Google Play.

В среднем число россиян, выезжающих из России в страны ЕАЭС в этом году сократилось в 2,5 раза. Число российских туристов в Армении сократилось в три раза и составило 133 тысячи человек.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
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