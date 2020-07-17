Главы правительств ЕАЭС договорились о борьбе с коронавирусом
Главы исполнительной власти стран Евразийского межправительственного совета на заседании в Минске согласовали план совместной борьбы с коронавирусной инфекцией. Они также приняли распоряжения о картах развития агроиндустрии и индустриализации Евразийского экономического союза.
ЕАЭС объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Сейчас в органах интеграционного объединения председательствует Минск. Нынешняя встреча в таком формате - первая очная после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на заседании Совета о необходимости создания на пространстве ЕАЭС специализированной информационной систему в сфере трудовой миграции. Кроме того, он считает полезным участие Евразийского банка развития в разработке цифрового проекта для поиска вакансий.
Председатель правительства РФ также считает важным дальнейшее развитие системы маркировки в ЕАЕС. В связи с этим Мишустин отметил успех пилотного проекта по маркировке меховых изделий, система продемонстрировала показал эффективность механизма, передает ТАСС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru