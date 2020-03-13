Россия готовится к интернет-продажам алкоголя
Эксперт в эфире НСН назвал долгожданным предложение Минфина разрешить онлайн-торговлю спиртным.
Минфин предлагает поэтапно разрешать интернет-торговлю спиртным. До 1 января 2021 г. разрешается продавать российские вина с защищенными географическим указанием и наименованием места происхождения, к торговле допускаются производители и оптовые торговцы. На втором этапе после 1 января 2021 г. планируется подключить к онлайн-торговле производителей и оптовых поставщиков алкоголя, в том числе и производителей пива. Но только тех, чье оборудование зарегистрировано в государственном реестре, а на производстве установлены счетчики измерения и учета готовой продукции.
Генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в эфире НСН перечислил преимущества расширения способов продажи алкогольной продукции посредством интернета.
«Давно пора. Я искренне считаю, что запрет на легальную реализацию алкогольной продукции через интернет – это неправильно со всех точек зрения. У нас расцветает нелегальная торговля алкоголем в сети. На сегодняшний день уже более трех тысяч сайтов, которые незаконным образом реализуют псевдоалкогольную продукцию в интернете. Во-вторых, легальная онлайн-торговля даст возможность в первую очередь отечественным производителям вина повысить объемы продаж. И наконец, разрешение позволит снизить цены на продукцию и повысит конкурентоспособность. Тем не менее, запрет на ночную продажу сохранится, любая торговля, в том числе, онлайн, подчиняется закону Российской Федерации», - уточнил он.
Сообщается, что крупные производители поддерживают законопроект. Главным противником легализации онлайн-продаж алкоголя всегда выступал Минздрав, утверждая, что это повысит доступность спиртной продукции.
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