Россия готовится к интернет-продажам алкоголя

«Давно пора. Я искренне считаю, что запрет на легальную реализацию алкогольной продукции через интернет – это неправильно со всех точек зрения. У нас расцветает нелегальная торговля алкоголем в сети. На сегодняшний день уже более трех тысяч сайтов, которые незаконным образом реализуют псевдоалкогольную продукцию в интернете. Во-вторых, легальная онлайн-торговля даст возможность в первую очередь отечественным производителям вина повысить объемы продаж. И наконец, разрешение позволит снизить цены на продукцию и повысит конкурентоспособность. Тем не менее, запрет на ночную продажу сохранится, любая торговля, в том числе, онлайн, подчиняется закону Российской Федерации», - уточнил он.

Сообщается, что крупные производители поддерживают законопроект. Главным противником легализации онлайн-продаж алкоголя всегда выступал Минздрав, утверждая, что это повысит доступность спиртной продукции.

