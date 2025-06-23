Россиянам объяснили, когда банк может заблокировать карту
Частые мелкие поступления средств на карту и переводы от разных лиц могут привести к блокировке банковской карты. Об этом сайту aif.ru заявила председатель Социал-демократического союза женщин РФ Ольга Епифанова.
По её словам, большая активность может вызвать у банка подозрение, а блокировка стала возможна по новым правилам, которые начали действовать в июне.
Епифанова указала, что эти нормы направлены на борьбу с дропперами, а «честным пользователям волноваться не стоит».
«Более 10 человек в день или свыше 50 в месяц, если совершается больше 30 операций в день», - пояснила она.
Эксперт добавила, что в случае благотворительности вопрос блокировки поможет решить законопроект о специальных счетах для физлиц в банках, который в настоящее время разрабатывается в Госдуме.
Ранее Совфед одобрил законопроект, по которому для дропперов, то есть подставных лиц, помогающих обналичивать украденные деньги, вводится уголовная ответственность, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru