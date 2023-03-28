Профсоюзы поддержали идею работать по пятницам до обеда

Ранее член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила сократить пятничные рабочие дни.



На данный момент количество рабочих часов в неделю не должно превышать 40, согласно Трудовому кодексу. Бессараб предлагает сократить недельные рабочие часы до 36. По мнению депутата, такой вариант графика не повлияет на продуктивность работников.

В Госдуме уже обсуждали возможность перехода на четырехдневку.







