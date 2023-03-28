Профсоюзы поддержали идею работать по пятницам до обеда

Профсоюзы поддержали инициативу сокращения рабочей недели до 36 часов, но при условии сохранения зарплаты, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Федерации независимых профсоюзов Михаила Шмакова.

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Ранее член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила сократить пятничные рабочие дни.

На данный момент количество рабочих часов в неделю не должно превышать 40, согласно Трудовому кодексу. Бессараб предлагает сократить недельные рабочие часы до 36. По мнению депутата, такой вариант графика не повлияет на продуктивность работников.

В Госдуме уже обсуждали возможность перехода на четырехдневку.



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