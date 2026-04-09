Производство одежды в России упало с 2020 года

По данным Росстата, в январе–феврале производство одежды упало на 17,2%. Это рекорд с апреля 2020 года, когда фабрики и заводы остановились из-за локдауна на фоне COVID-19. В 2023-24 годах производство одежды увеличилось на 29%. По данным РБК, по итогам прошлого года в отрасли начался спад (на 2,2%), который в 2026 году ускорился до обвала. В некоторых регионах он стал двузначным: в Кемеровской области — на 44%, в Челябинской — на 40,1%, в Санкт-Петербурге — на 45%.

В настоящее время отечественная промышленность находится под давлением из-за санкций, дефицита кадров и таких проблем, как снижение спроса в условиях охлаждения экономики. К списку проблем добавилось повышение налогов. Сейчас много предприятий на грани закрытия. По словам экспертов, к середине года могут произойти массовые закрытия как торговых, так и промышленных компаний.

Замедление российской экономики, большие процентные ставки по кредитам, повышение налогов и переход потребителей в режим экономии поставили на грань выживания тысячи магазинов одежды по всей стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

