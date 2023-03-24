Россию предупредили о возможной потере территорий из-за глобального потепления
Россия может потерять часть территорий из-за глобального потепления. Об этом заявила межправительственная группа экспертов по изменению климата, сообщило агентство РИА Новости.
По мнению ученых, при неблагоприятном прогнозе к концу XXI века температура в Арктике поднимется на 10 градусов Цельсия. Чтобы решить эту проблему, страны должны снижать уровень выбросов. По его словам, потепление уже фиксируется на территории России. Из-за его последствий Россия сможет расширить судоходство, но при этом частично будет разрушена инфраструктура.
Вице-председатель одной из рабочих групп Сергей Семенов считает, что чем сильнее потепление, тем больше количество мелкобитого льда. Он действует подобно наждаку на береговую инфраструктуру при штормовой погоде. При этом Семенов заявил, что потери, о которых идет речь, нельзя назвать катастрофическими.
Ранее страны на атоллах призвали спасти их от глобального потепления.
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