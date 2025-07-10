В Подмосковье 73 населенных пункта остались без света из-за циклона
Энергоснабжение более 70 населенных пунктов Московской области было нарушено из-за мощного циклона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«Девятого июля в результате прохождения циклона на территории Московской области нарушено энергоснабжение в 73 населенных пунктах», - отметил собеседник агентства.
Проблемы затронули территории четырех муниципальных образований. Энергоснабжение уже восстановили. Падения слабо закрепленных и широкоформатных конструкций не фоне циклона не зарегистрировано. Обошлось без пострадавших.
Ранее циклон из Скандинавии с грозами, ливнями и штормовым ветром обрушился на Санкт-Петербург, в некоторых районах города зафиксировали подтопления, напоминает РЕН ТВ.
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