Африканских работяг не ждать? Зачем в РФ продлили действие электронной визы
Юрий Крупнов опроверг НСН, что увеличением срока действия электронных виз Россия хочет завлечь туристов или рабочую силу из Африки, а Александр Желтов пояснил, почему РФ не привлекательна для переезда.
Увеличение срока действия электронной визы для въезда в Россию иностранцам не нацелено на привлечение рабочей силы, это отработка механизма по переходу на цифровой формат. Об этом НСН рассказал председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Госдума приняла законопроект об увеличении до 120 суток срока действия единой электронной визы для въезда в Россию. Такой документ получают европейцы, китайцы, американцы и граждане некоторых африканских стран. Ранее период составлял только 60 дней. Крупнов призвал не опасаться массового наплыва иностранцев в связи с этим.
«Этот механизм, скорее всего, нужен для отработки перехода на цифровые визы. Это кардинально не изменит политику, потому что сроки пребывания на территории России, различные ограничения, связанные с трудовой деятельностью, в принципе регулируются другими законами, и всегда можно выстроить правильные диверсифицированные форматы по отношению к разным категориям иностранных граждан. Поэтому я не вижу здесь какой-то специальной политической задачи, из которой мы можем делать выводы, что завтра Россию заполонят мигранты из Африки», - рассказал он.
Со своей стороны профессор кафедры африканистики СПБГУ Александр Желтов рассказал, что, например, африканцам интересно было бы приехать в Россию за получением образования, но никак не для переезда.
«Я думаю, что африканцам интересна Россия для образования. Но не думаю, что они рассматривают ее, как место для переселения, потому что для этого должны быть определенные денежные пособия. Не случайно африканцы из Франции стремятся в Англию, потому что там пособия больше», - отметил он.
Ранее Министерство труда России опровергло сообщения о заводе в страну в 2026 году одного миллиона трудовых мигрантов из Индии. В ведомстве указали на то, что общая квота на весь год для завода из всех стран составляет около 235 тысяч человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». О том, что к концу года в Россию приедет миллион мигрантов из Индии из-за нехватки квалифицированных кадров, заявил ранее глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, ссылаясь на данные своих индийских коллег.
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