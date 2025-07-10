На портале госуслуг появится 35 новых «жизненных ситуаций»
Более 30 новых «жизненных ситуаций» для граждан и бизнеса появится на портале «Госуслуги». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Отмечается, что сервисы утвердили на заседании подкомиссии по вопросам повышения качества оказания госуслуг.
«До конца года 35 новых "жизненных ситуаций" появится на портале "Госуслуг"», — подчеркнули в аппарате.
В список войдут в том числе планирование и рождение ребенка, поддержка граждан РФ за рубежом, оформление опеки, сервис «Мой питомец», покупка недвижимости, поступление в колледж и техникум, отдых и оздоровление детей, прохождение диспансеризации. Также на портале госуслуг можно будет запустить бизнес онлайн, получить налоговый вычет, воспользоваться бесплатной помощью юриста и обратиться к нотариусу.
Как отметили в аппарате, в будущем планируется оказывать услуги в рамках «жизненных ситуаций» без заявлений от людей и бизнеса или посещений ведомств, предлагая их заранее на основе данных о гражданине.
Между тем на региональном портале «Госуслуг» в Подмосковье запустили новый раздел для питомцев, пишет 360.ru.
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