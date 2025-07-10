Овечкин заявил, что готов продолжить сниматься в фильмах

Хоккеист, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил о готовности продолжить карьеру актера. Об этом спортсмен рассказал в беседе с ТАСС.

Ранее Овечкин дебютировал в кино, снявшись в сериале «Минута тишины». Хоккеист сыграл самого себя в одной из сцен с актером Евгением Цыгановым.

По словам спортсмена, ему понравилось сниматься.

«С таким профессионалом, как Женя Цыганов, все прошло гладко и, главное, без травм. На площадке было весело, были даже смешные моменты», - поделился Овечкин.

По его словам, он не против вновь сняться в сериале, если у проекта будет продолжение.

Между тем в «Вашингтон Кэпиталз» опровергли данные, что Овечкин завершит карьеру после сезона-2025/26, пишет 360.ru.

