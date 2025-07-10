В Индонезии не намерены выходить из БРИКС из-за угрозы тарифов США
Индонезия не будет выходить из состава БРИКС на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести торговые пошлины против государств, поддерживающих «антиамериканскую» политику объединения. Об этом рассказал министр госсекретариата республики Прасетио Хади, сообщает газета Jakarta Globe.
Индонезия присоединилась к БРИКС в качестве полноправного участника в январе, напоминает «Свободная пресса».
Как отметил Хади, страна рассматривает угрозы Вашингтона как одно из последствий вступления в объединение.
«И нам придется с этим столкнуться», - подчеркнул министр.
Ранее Дональд Трамп пригрозил введением дополнительных десятипроцентных пошлин для стран, поддерживающих политику БРИКС. В то же время США предупредили Индонезию о намерении ввести тарифы на товары из республики с 1 августа, они составят 32%.
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