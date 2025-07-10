Посол Бердыев: Встреча глав МИД G20 ожидается в сентябре

Встреча министров иностранных дел государств Группы двадцати состоится в конце сентября. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИД по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

«Вторая встреча министров... по аналогии с прошлым годом пройдет на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке», - написал дипломат в Telegram-канале.

Как отметил посол, южноафриканское председательство в G20 выбрало в качестве даты проведения мероприятия 25 сентября.

Ранее Бердыев рассказал, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение на саммит лидеров G20 в Южной Африке, напоминает РЕН ТВ.

