Власти Латвии потратили на поддержку Украины более 890 млн евро

Латвия потратила свыше 890 млн евро на поддержку Украины. Об этом заявил министр экономики республики Виктор Влайнис, передает портал Delfi.

Как уточнил чиновник, сумма составляет около 0,7% ВВП страны.

«Мы также должны способствовать тому, чтобы другие страны понимали необходимость предоставления Украине... необходимой помощи для восстановления государства», - подчеркнул Влайнис.

Ранее министр обороны Латвии Андрис Спрудс призвал увеличить численность военных и техники НАТО в стране, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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