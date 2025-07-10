Власти Латвии потратили на поддержку Украины более 890 млн евро
10 июля 202508:57
Латвия потратила свыше 890 млн евро на поддержку Украины. Об этом заявил министр экономики республики Виктор Влайнис, передает портал Delfi.
Как уточнил чиновник, сумма составляет около 0,7% ВВП страны.
«Мы также должны способствовать тому, чтобы другие страны понимали необходимость предоставления Украине... необходимой помощи для восстановления государства», - подчеркнул Влайнис.
Ранее министр обороны Латвии Андрис Спрудс призвал увеличить численность военных и техники НАТО в стране, напоминает РЕН ТВ.
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