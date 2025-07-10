Над Белгородской областью уничтожили еще три БПЛА

Еще три украинских БПЛА ликвидировали в Белгородской области. Об этом заявило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены три... беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», - указано в сообщении.

Беспилотники были сбиты в период с 07:00 до 07:30 мск.

Ночью 10 июля в Белгородской области уничтожили два дрона ВСУ, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОБелгородская областьБеспилотникиМинобороны

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