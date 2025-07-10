Над Белгородской областью уничтожили еще три БПЛА
10 июля 202509:05
Еще три украинских БПЛА ликвидировали в Белгородской области. Об этом заявило Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены три... беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», - указано в сообщении.
Беспилотники были сбиты в период с 07:00 до 07:30 мск.
Ночью 10 июля в Белгородской области уничтожили два дрона ВСУ, пишет 360.ru.
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