«Россию не облетишь»: К чему приведут санкции ЕС против «Аэрофлота»
Авиаэксперт Роман Гусаров отметил, что санкции против российской компании не только закроют европейским перевозчикам путь в Россию, но и заставят их полностью менять транзитные маршруты.
Европейским чиновникам невыгодно вводить ограничения на полеты «Аэрофлота», поэтому такие угрозы ни к чему не приведут, заявил авиаэксперт, главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее СМИ сообщили, что власти Европы планируют ввести санкции против авиакомпаний «Аэрофлот» и «Turkish Airlines» уже с декабря текущего года, обвинив их в пособничестве по созданию кризиса на польско-белорусской границе.
«Я полагаю, что это не более чем риторика и попытка эмоционального давления на российское правительство, чтобы оно в свою очередь как-то воздействовало на Белоруссию. Сам Евросоюз уже утратил все возможности диалога с Минском и ввел уже всевозможные санкции, теперь пытается как-то подействовать через Россию. Я думаю, что эти угрозы так и останутся угрозами, потому что никто в здравом уме к подобным шагам прибегать не станет», - отметил Гусаров.
По его словам, европейские чиновники в таком случае нанесут серьезный удар по собственным авиакомпаниям, которые понесут «огромнейшие» потери из-за необходимости облетать «гигантскую» Россию.
«Дело в том, что «Аэрофлот» летает в страны ЕС и вообще в любые страны на основании межправительственных, международных соглашений, которые предусматривают паритетные начала полетов для российских авиакомпаний и авиакомпаний этих стран. Если «Аэрофлот» будет в чем-то ограничен, дискриминирован, то автоматически по этим международным соглашениям будут введены ограничения и в отношении авиакомпаний этих стран на полеты в Россию. Те же авиакомпании ЕС летают через территорию России транзитом, при этом они платят компенсацию «Аэрофлоту» за то, что тот уступил этим компаниям право такого полета, а сам на этих маршрутах не зарабатывает. В качестве контрсанкций Евросоюз может получить запреты на полеты по этим маршрутам, а это будет чрезвычайно болезненно для европейских авиакомпаний, потому что облетать гигантскую территорию России – это огромнейшие потери. Поэтому тот ущерб, который могут нанести «Аэрофлоту» несопоставим с тем ущербом, которые европейские чиновники могут нанести своим собственным авиакомпаниям», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Гусаров также подчеркнул, что все обвинения в адрес российской компании голословны, на сегодняшний день нет никаких оснований для введения ограничений.
«Если говорить о самих обвинениях, то они абсолютно голословные и надуманные. На сегодняшний день «Аэрофлот» и турецкие авиалинии обвиняются в том, что они возили мигрантов из Стамбула. Но «Аэрофлот» не летает из Стамбула в Минск, а предположить, что «Аэрофлот» перевозил как-то нелегалов через российскую границу – это абсурд с учетом всех террористических угроз и так далее. Как можно было бы допустить, чтобы каких-то людей без документов или без виз пускают на свою собственную территорию в надежде, что они у нас не останутся, а поедут к границе Евросоюза. Это бред, никто бы этого не допустил, мы не настолько безумны, как безумны европейские чиновники», - добавил эксперт.
Ранее председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Россия незамедлительно ответит на санкции ЕС против «Аэрофлота», если ситуация будет развиваться таким образом.
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