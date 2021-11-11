«Россию не облетишь»: К чему приведут санкции ЕС против «Аэрофлота»

Европейским чиновникам невыгодно вводить ограничения на полеты «Аэрофлота», поэтому такие угрозы ни к чему не приведут, заявил авиаэксперт, главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее СМИ сообщили, что власти Европы планируют ввести санкции против авиакомпаний «Аэрофлот» и «Turkish Airlines» уже с декабря текущего года, обвинив их в пособничестве по созданию кризиса на польско-белорусской границе.

«Я полагаю, что это не более чем риторика и попытка эмоционального давления на российское правительство, чтобы оно в свою очередь как-то воздействовало на Белоруссию. Сам Евросоюз уже утратил все возможности диалога с Минском и ввел уже всевозможные санкции, теперь пытается как-то подействовать через Россию. Я думаю, что эти угрозы так и останутся угрозами, потому что никто в здравом уме к подобным шагам прибегать не станет», - отметил Гусаров.

По его словам, европейские чиновники в таком случае нанесут серьезный удар по собственным авиакомпаниям, которые понесут «огромнейшие» потери из-за необходимости облетать «гигантскую» Россию.

«Дело в том, что «Аэрофлот» летает в страны ЕС и вообще в любые страны на основании межправительственных, международных соглашений, которые предусматривают паритетные начала полетов для российских авиакомпаний и авиакомпаний этих стран. Если «Аэрофлот» будет в чем-то ограничен, дискриминирован, то автоматически по этим международным соглашениям будут введены ограничения и в отношении авиакомпаний этих стран на полеты в Россию. Те же авиакомпании ЕС летают через территорию России транзитом, при этом они платят компенсацию «Аэрофлоту» за то, что тот уступил этим компаниям право такого полета, а сам на этих маршрутах не зарабатывает. В качестве контрсанкций Евросоюз может получить запреты на полеты по этим маршрутам, а это будет чрезвычайно болезненно для европейских авиакомпаний, потому что облетать гигантскую территорию России – это огромнейшие потери. Поэтому тот ущерб, который могут нанести «Аэрофлоту» несопоставим с тем ущербом, которые европейские чиновники могут нанести своим собственным авиакомпаниям», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».