Обоюдно острые: В Госдуме пообещали симметричный ответ на санкции ЕС против «Аэрофлота»

Обвинения России в создании кризисной ситуации на белорусско-польской границе выглядят абсурдно, заявил депутат Госдумы Олег Морозов.

Если ЕС введет санкции против «Аэрофлота», Россия незамедлительно на них ответит. Об этом в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

Морозов подтвердил, что Евросоюз, скорее всего, введет санкции против «Аэрофлота».

«Потому что санкционный инструмент – это то оружие, которое применяется всегда, когда хочется спровоцировать Россию. Все понимают, что она совершенно ни причем в сложившейся ситуации. Но если хочется надавить на Россию, то можно придумать любую причину. Например, обвинить нас в том, что мы начали пандемию. Это в равной степени абсурдно», - заявил он.

По его словам, Россия как всегда незамедлительно ответит на экономические санкции.

Союз нерушимый: Санкции против Белоруссии могут задеть и Россию

«У нас тоже есть инструменты давления, и в Европе прекрасно об этом знают. Поэтому это оружие обоюдно острое – никому не бывает хорошо от санкций», - заключил Морозов.

Ранее СМИ сообщили, что власти Европы планируют ввести санкции против авиакомпаний «Аэрофлот» и «Turkish Airlines» уже с декабря текущего года. По их словам, это связано с ситуацией на польско-белорусской границе. К санкциям против предположительных перевозчиков мигрантов к границам ЕС через Белоруссию также могут присоединиться Великобритания и США.

В начале недели нелегальные мигранты пересекли границу Белоруссии и Польши. Некоторых из них удалось задержать. Сообщается об избиении беженцев польскими пограничниками. Власти ЕС обвиняют в сложившейся на границе ситуации Москву и Минск.

Ранее замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что единственный способ решить проблему с иммигрантами в Польше – это переговоры, но в ЕС, по его мнению, не знают правильных инструментов дипломатии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
ТЕГИ:МигрантыБелоруссияСанкцииЕвросоюзАэрофлот
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры