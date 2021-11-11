Обоюдно острые: В Госдуме пообещали симметричный ответ на санкции ЕС против «Аэрофлота»
Обвинения России в создании кризисной ситуации на белорусско-польской границе выглядят абсурдно, заявил депутат Госдумы Олег Морозов.
Если ЕС введет санкции против «Аэрофлота», Россия незамедлительно на них ответит. Об этом в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.
Морозов подтвердил, что Евросоюз, скорее всего, введет санкции против «Аэрофлота».
«Потому что санкционный инструмент – это то оружие, которое применяется всегда, когда хочется спровоцировать Россию. Все понимают, что она совершенно ни причем в сложившейся ситуации. Но если хочется надавить на Россию, то можно придумать любую причину. Например, обвинить нас в том, что мы начали пандемию. Это в равной степени абсурдно», - заявил он.
По его словам, Россия как всегда незамедлительно ответит на экономические санкции.
«У нас тоже есть инструменты давления, и в Европе прекрасно об этом знают. Поэтому это оружие обоюдно острое – никому не бывает хорошо от санкций», - заключил Морозов.
Ранее СМИ сообщили, что власти Европы планируют ввести санкции против авиакомпаний «Аэрофлот» и «Turkish Airlines» уже с декабря текущего года. По их словам, это связано с ситуацией на польско-белорусской границе. К санкциям против предположительных перевозчиков мигрантов к границам ЕС через Белоруссию также могут присоединиться Великобритания и США.
В начале недели нелегальные мигранты пересекли границу Белоруссии и Польши. Некоторых из них удалось задержать. Сообщается об избиении беженцев польскими пограничниками. Власти ЕС обвиняют в сложившейся на границе ситуации Москву и Минск.
Ранее замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что единственный способ решить проблему с иммигрантами в Польше – это переговоры, но в ЕС, по его мнению, не знают правильных инструментов дипломатии.
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