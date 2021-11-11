Обоюдно острые: В Госдуме пообещали симметричный ответ на санкции ЕС против «Аэрофлота»

Если ЕС введет санкции против «Аэрофлота», Россия незамедлительно на них ответит. Об этом в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

Морозов подтвердил, что Евросоюз, скорее всего, введет санкции против «Аэрофлота».

«Потому что санкционный инструмент – это то оружие, которое применяется всегда, когда хочется спровоцировать Россию. Все понимают, что она совершенно ни причем в сложившейся ситуации. Но если хочется надавить на Россию, то можно придумать любую причину. Например, обвинить нас в том, что мы начали пандемию. Это в равной степени абсурдно», - заявил он.

По его словам, Россия как всегда незамедлительно ответит на экономические санкции.