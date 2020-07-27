Российскую базу на Луне построят роботы

При строительстве и обслуживании российской базы на Луне будет использоваться робототехника. Как пишет РИА Новости, об этом заявил исполнительный директор НПО «Андроидная техника – предприятия-разработчик робота «Федора – Евгений Дудоров.

По его словам, использование на спутнике Земли роботов максимально обосновано. Космонавты смогут работать на Луне в течение недели – двух, роботы же будут обслуживать космическую инфраструктуру между сменами пилотируемых экспедиций. Машины будут заниматься строительством жилищ, а также выполнять другие работы.

Кроме того, Дудоров отметил, что на Луне может быть задействована робототехника разных видов: и антропоморфные роботы, и комплексы на колесной базе, и роботы с манипуляторами.

Напомним, Запуск российского аппарата «Луна-25» запланирован на 1 октября 2021 года. Предполагается, что в ходе этой экспедиции пройдет ряд исследований, в том числе анализ состава грунта и полярной экзосферы Луны.