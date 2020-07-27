Российскую базу на Луне построят роботы
При строительстве и обслуживании российской базы на Луне будет использоваться робототехника. Как пишет РИА Новости, об этом заявил исполнительный директор НПО «Андроидная техника – предприятия-разработчик робота «Федора – Евгений Дудоров.
По его словам, использование на спутнике Земли роботов максимально обосновано. Космонавты смогут работать на Луне в течение недели – двух, роботы же будут обслуживать космическую инфраструктуру между сменами пилотируемых экспедиций. Машины будут заниматься строительством жилищ, а также выполнять другие работы.
Кроме того, Дудоров отметил, что на Луне может быть задействована робототехника разных видов: и антропоморфные роботы, и комплексы на колесной базе, и роботы с манипуляторами.
Напомним, Запуск российского аппарата «Луна-25» запланирован на 1 октября 2021 года. Предполагается, что в ходе этой экспедиции пройдет ряд исследований, в том числе анализ состава грунта и полярной экзосферы Луны.
Ранее НСН писала, что МКС не нуждается в присутствии антропоморфного робота «Федора», которого тестировали на орбите Александр Скворцов и Алексей Овчинин. Причина в том, что на станции постоянно присутствуют космонавты. Разработчики пришли к решению в перспективе отправить аналог «Федора» на малопосещаемую окололунную станцию.
Также разработчики отметили, что возможности использования «Федора» на МКС сохраняются в рамках испытаний. Так, в 2019 году «Федор» под контролем космонавтов Александра Скворцова и Алексея Овчинина «учился» манипулировать различными предметами, отвечать на вопросы.
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