В России начнут испытания вакцины от аллергии на амброзию в 2027 году
Доклинические исследования отечественной вакцины от аллергии на амброзию планируют начать в 2027 году. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова.
По ее словам, над созданием препарата работает ГНЦ Институт иммунологии ФМБА. Как отметила Скворцова, на аллергию на амброзию приходится около 30% от всех заболеваний аллергией, особенно она распространена в южных регионах.
«Мы надеемся в будущем году начать доклинические исследования. И в том случае, если подтвердятся хорошие результаты, будем выходить на клинические исследования», - сказала глава ФМБА в беседе с РИА Новости.
Прототип вакцины в ходе эксперимента показал эффективность и безопасность.
Ранее Скворцова рассказала, что первую российскую вакцину от аллергии на пыльцу березы могут зарегистрировать уже в сентябре, пишет 360.ru.
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