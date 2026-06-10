В России начнут испытания вакцины от аллергии на амброзию в 2027 году

Доклинические исследования отечественной вакцины от аллергии на амброзию планируют начать в 2027 году. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова.

По ее словам, над созданием препарата работает ГНЦ Институт иммунологии ФМБА. Как отметила Скворцова, на аллергию на амброзию приходится около 30% от всех заболеваний аллергией, особенно она распространена в южных регионах.

«Мы надеемся в будущем году начать доклинические исследования. И в том случае, если подтвердятся хорошие результаты, будем выходить на клинические исследования», - сказала глава ФМБА в беседе с РИА Новости.

Прототип вакцины в ходе эксперимента показал эффективность и безопасность.

Ранее Скворцова рассказала, что первую российскую вакцину от аллергии на пыльцу березы могут зарегистрировать уже в сентябре, пишет 360.ru.

