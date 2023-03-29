Российского копателя приговорили к лишению свободы за фейки об армии в соцсетях
Российского поисковика Олега Белоусова приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о фейках в отношении российской армии. Об этом сообщил Telegram-канал Объединенной пресс-службы городских судов.
Установлено, что 3 апреля 2022 года Белоусов опубликовал в группе «Питерские копатели» в социальной сети «ВКонтакте» заведомо ложные сообщения об использовании российской армии против мирного населения в ходе специальной военной операции с целью побуждения к экстремистской деятельности.
В ходе следствия Белоусов вину не признал. По утверждению осужденного, он не совершал преступлений, а его слова выдернуты следствием из контекста.
Отмечается, что прокурор требовал приговорить осужденного к девяти с половиной годам лишения свободы.
Ранее столичный Басманный суд заочно приговорил журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом) к восьми годам заключения по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru