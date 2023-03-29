Российского копателя приговорили к лишению свободы за фейки об армии в соцсетях

Установлено, что 3 апреля 2022 года Белоусов опубликовал в группе «Питерские копатели» в социальной сети «ВКонтакте» заведомо ложные сообщения об использовании российской армии против мирного населения в ходе специальной военной операции с целью побуждения к экстремистской деятельности.

В ходе следствия Белоусов вину не признал. По утверждению осужденного, он не совершал преступлений, а его слова выдернуты следствием из контекста.

Отмечается, что прокурор требовал приговорить осужденного к девяти с половиной годам лишения свободы.

Ранее столичный Басманный суд заочно приговорил журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом) к восьми годам заключения по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России.

