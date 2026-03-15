В Новосибирской области в ДТП с грузовиком погибли 5 человек

В Новосибирской области в результате ДТП с участием микроавтобуса «Mercedes» и грузового авто «MAN» погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В ведомстве рассказали, что авария случилась 14 марта на 109-м км автодороги Р-255. Известно, что выехавший на полосу встречного движения микроавтобус столкнулся с грузовиком.

Согласно данным источника, водителя, по чьей вине произошло ДТП, уже задержали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в ДТП с двумя трамваями на северо-западе Москвы пострадали более десяти человек.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:ДорогаДТПСмертьНовосибирская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры