В Новосибирской области в ДТП с грузовиком погибли 5 человек
В Новосибирской области в результате ДТП с участием микроавтобуса «Mercedes» и грузового авто «MAN» погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
В ведомстве рассказали, что авария случилась 14 марта на 109-м км автодороги Р-255. Известно, что выехавший на полосу встречного движения микроавтобус столкнулся с грузовиком.
Согласно данным источника, водителя, по чьей вине произошло ДТП, уже задержали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в ДТП с двумя трамваями на северо-западе Москвы пострадали более десяти человек.
