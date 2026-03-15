В Новосибирской области в ДТП с грузовиком погибли 5 человек

В ведомстве рассказали, что авария случилась 14 марта на 109-м км автодороги Р-255. Известно, что выехавший на полосу встречного движения микроавтобус столкнулся с грузовиком.

Согласно данным источника, водителя, по чьей вине произошло ДТП, уже задержали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Обстоятельства происшествия выясняются.

