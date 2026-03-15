Актер Петренко предложил создавать альтернативу кино со стереотипами о РФ
Киноиндустрии в первую очередь следует создавать фильмы, демонстрирующие любовь и уважение к России, а не запрещать противоположное по содержанию кино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на актера Игоря Петренко.
До этого депутат ГД Евгений Марченко предложил внести изменения в закон «О господдержке кинематографии РФ», которые запретили бы выдавать прокатные удостоверения фильмам иностранных кинокомпаний с оскорбительными стереотипными образами россиян, а также содержащим искаженные и дискредитирующие изображения страны.
При этом Петренко отметил, что если критика нелепа и не имеет ничего общего с реальностью, то для создателей кино такой проект станет «ущербным». Вместе с тем актер считает, что фильмы с объективной критикой могут быть полезны для страны, так как они, по его словам, станут поводом к тому, чтобы задуматься о проблемах.
«Другой вопрос, что мы живем в такое время, когда нам нужно себя не критиковать, а любить. Нужно рассказывать про то, чем мы можем гордиться, за что можем себя любить», - сказал Петренко.
Ранее зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко в интервью НСН рассказала, что в России выходит примерно пять «приличных» фильмов в год, что уже позволило заместить американское кино.
