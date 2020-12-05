Российское правительство продлило бесплатную выдачу лекарств больным с коронавирусом

«Правительство поддержало продление и обеспечение за счет федерального бюджета на январь лекарственными препаратами, пока сохраняется напряженность», — уточнил он.

Глава Минздрава также выразил надежду, что действия властей позволят снизить рост заболевающих коронавирусом в России, пишет Газета.ru.

Напомним, в начале ноября правительство выделило регионам бесплатные лекарства для больных коронавирусом на амбулаторном лечении на сумму более 5 млрд рублей.

