Российское правительство продлило бесплатную выдачу лекарств больным с коронавирусом

В России амбулаторные больные с коронавирусом продолжат получать бесплатные лекарства для лечения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

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«Правительство поддержало продление и обеспечение за счет федерального бюджета на январь лекарственными препаратами, пока сохраняется напряженность», — уточнил он.

Глава Минздрава также выразил надежду, что действия властей позволят снизить рост заболевающих коронавирусом в России, пишет Газета.ru.

Напомним, в начале ноября правительство выделило регионам бесплатные лекарства для больных коронавирусом на амбулаторном лечении на сумму более 5 млрд рублей.

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ФОТО: РИА Новости
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