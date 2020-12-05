Российское правительство продлило бесплатную выдачу лекарств больным с коронавирусом
В России амбулаторные больные с коронавирусом продолжат получать бесплатные лекарства для лечения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
«Правительство поддержало продление и обеспечение за счет федерального бюджета на январь лекарственными препаратами, пока сохраняется напряженность», — уточнил он.
Глава Минздрава также выразил надежду, что действия властей позволят снизить рост заболевающих коронавирусом в России, пишет Газета.ru.
Напомним, в начале ноября правительство выделило регионам бесплатные лекарства для больных коронавирусом на амбулаторном лечении на сумму более 5 млрд рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru