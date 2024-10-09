Российское подразделение Shell приняло решение о самоликвидации

Российское структурное подразделение британо-нидерланской энергетической корпорации Shell, организация «Шелл нефтегаз девелопмент», приняло решение о самоликвидации и подало соответствующее заявление 8 октября. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц.

Отмечается, что процедура закончится 10 сентября 2025 года. Напомним, Генпрокуратура подала иск против «Шелл нефтегаз девелопмент» и других иностранных подразделений Shell. Ведомство попросило привлечь в качестве третьих лиц правительство Сахалинской области, Минэнерго, «Газпром эскпорт», бермудскую компанию Sakhalin Energy Investment Co. Ltd и ООО «Сахалинская энергия». Основания и предмет иска не уточнялись, однако, по всей видимости, дело затрагивает спор, касающийся нефтегазового проекта «Сахалин-2».

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Напомним, Shell отказалась от сотрудничества с российской стороной после начала спецоперации России на Украине. Российский лидер Владимир Путин своим указом изменил оператора проекта в июне 2022 года — «Сахалинская энергия» сменила Sakhalin Energy.

Доля предприятия досталась «Газпрому», однако до сих пор обсуждается вопрос о выплате компенсаций. Вместе с тем российская сторона намерена провести оценку нанесенного иностранным партнером ущерба.

Ранее Shell заключила с турецкой госкомпанией Botas контракт, предусматривающий ежегодную поставку порядка четырех млрд кубометров (после регазификации) сжиженного природного газа.

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ФОТО: РИА Новости
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