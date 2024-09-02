СМИ: Россия обошла США по поставкам газа в страны Евросоюза

По результатам второго квартала 2024 года Россия поставила в страны Евросоюза (ЕС) больше газа, чем США, пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на данные консалтинговой компании.

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Уточняется, что за указанный период РФ поставила в государства ЕС 12,73 млрд кубометров, что позволило России занять третье место среди государств, экспортирующих газ в Европу.

При этом общий объем поставок из США представители консалтинговой компании оценили в 12,27 млрд кубометров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен продлевать соглашение с «Газпромом» на транзит российского газа, истекающее в конце 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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