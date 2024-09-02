Турецкая газовая компания заключила контракт с Shell на поставку СПГ
Британская нефтегазовая компания Shell заключила с турецкой госкомпанией Botas контракт, предусматривающий ежегодную поставку порядка четырех млрд кубометров (после регазификации) сжиженного природного газа. Об этом сообщило РИА Новости.
Отмечается, что срок действия контракта составляет десять лет, соглашение начнет действовать с 2027 года.
По словам главы турецкого министерства энергетики Альпарслана Байрактара, договор даст возможность не только пользоваться газом для своих нужд, но и поставлять его в терминалы в Европы. Это означает новые возможности для реализации топлива на глобальном и региональном уровнях.
Отмечается, что Турция — самый крупный покупатель российского газа по трубопроводам. Несмотря на это, она диверсифицирует источники поставок и увеличивает объемы добычи своего топлива.
Кроме того, Турция намерена развивать проект газового хаба. Ее цель — стать площадкой для отправки европейским странам газа.
Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года суммарные объемы поставок российского газа в Грецию увеличились более чем в четыре раза в сравнении с показателем 2022 года.
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