Турецкая газовая компания заключила контракт с Shell на поставку СПГ

По словам главы турецкого министерства энергетики Альпарслана Байрактара, договор даст возможность не только пользоваться газом для своих нужд, но и поставлять его в терминалы в Европы. Это означает новые возможности для реализации топлива на глобальном и региональном уровнях.

Отмечается, что Турция — самый крупный покупатель российского газа по трубопроводам. Несмотря на это, она диверсифицирует источники поставок и увеличивает объемы добычи своего топлива.

Кроме того, Турция намерена развивать проект газового хаба. Ее цель — стать площадкой для отправки европейским странам газа.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года суммарные объемы поставок российского газа в Грецию увеличились более чем в четыре раза в сравнении с показателем 2022 года.

