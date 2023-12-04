Российское оборудование 5G и 6G-Ready введут в опытную эксплуатацию до 2035 года

Как сообщает пресс-служба кабмина, базовые станции стандарта 5G появятся во всех российских городах с население более 100 тысяч человек, то есть будут доступны более чем 60% жителей.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, благодаря реализации стратегии 98% домохозяйств в стране будут подключены к интернету на скорости от 1 Гбит/сек на основе защищенной инфраструктуры связи, а мобильный интернет будет работать со скоростью 125 Мбит/сек.

«Достижение этих целей будет способствовать обеспечению технологического суверенитета и национального контроля за системами связи. Очевидно, что в текущей геополитической ситуации это имеет для России принципиально важное значение», – заключил он.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости интенсивного перехода на сети связи новых поколений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

