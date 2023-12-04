Российское оборудование 5G и 6G-Ready введут в опытную эксплуатацию до 2035 года
Правительство РФ утвердило стратегию развития отрасли связи до 2035 года, согласно которой отечественное оборудование стандартов 5G и 6G-Ready будет запущено в опытную эксплуатацию до 2030 года и 2035 года, соответственно.
Как сообщает пресс-служба кабмина, базовые станции стандарта 5G появятся во всех российских городах с население более 100 тысяч человек, то есть будут доступны более чем 60% жителей.
По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, благодаря реализации стратегии 98% домохозяйств в стране будут подключены к интернету на скорости от 1 Гбит/сек на основе защищенной инфраструктуры связи, а мобильный интернет будет работать со скоростью 125 Мбит/сек.
«Достижение этих целей будет способствовать обеспечению технологического суверенитета и национального контроля за системами связи. Очевидно, что в текущей геополитической ситуации это имеет для России принципиально важное значение», – заключил он.
Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости интенсивного перехода на сети связи новых поколений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru