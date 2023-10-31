«На 12% и больше»: Подорожание использования частот LTE увеличит тарифы на связь
Цены на использование частот LTE растут из-за их перевода из перспективных в традиционные, это отразится на всех пакетных тарифах, сказал НСН Денис Кусков.
Частоты LTE сегодня переходят из перспективных в традиционные, это основная технология, по которой проходит интернет, этим объясняется и рост стоимости ее использования. Об этом НСН заявил гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.
Ранее сообщалось, что расходы сотовых операторов за использование частот LTE могут вырасти в 10 раз, а общие издержки на все частоты — вдвое. Отмечается, что Минцифры готовит новую методику расчета этой платы, исключающую скидку компаниям за пользование спектром для 4G как за перспективную технологию. Кусков объяснил, в связи с чем плату за частоты LTE могут увеличить.
«Частоты LTE переводят из перспективных в традиционные. На мой взгляд, это понятная формулировка, поскольку уже с 2019 года LTE является основной технологией, по которой проходит интернет. Даже если у нас в России запустят 5G с 2027 года, все равно вплоть до 2029 года LTE останется основной технологией. То, что цена за использование частот вырастет, не очень приятно, особенно в свете текущих проблем операторов, связанных с отсутствием оборудования и уходом производителей базовых станций. Эти трудности необходимо решать совместно с Минцифры в конце 2023 года — начале 2024 года. Если не будет послаблений для операторов, это однозначно приведет к увеличению стоимостных характеристик. Согласно данным Telecom Daily, в год цены и так увеличиваются на 10-12%, а если этот вопрос не решить, то цена вырастет еще больше. Отразится это и на тарифах, поскольку 80% тарифных планов — пакетные», — сказал гендиректор Telecom Daily.
Ранее Кусков заявил, что домашний интернет в России подорожает на 10-15% в 2024 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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