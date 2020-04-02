Российским вузам рекомендовали возобновить дистанционное обучение

Вузам в РФ рекомендовано возобновить дистанционное обучение. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он отметил, что высшим учебным заведениям стоит продолжить работу в таком режиме с 6 апреля.

При этом, Фальков подчеркнул, что студентам и преподавателям необходимо соблюдать режим самоизоляции на фоне распространения коронавируса.