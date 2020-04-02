Российским вузам рекомендовали возобновить дистанционное обучение
Вузам в РФ рекомендовано возобновить дистанционное обучение. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он отметил, что высшим учебным заведениям стоит продолжить работу в таком режиме с 6 апреля.
При этом, Фальков подчеркнул, что студентам и преподавателям необходимо соблюдать режим самоизоляции на фоне распространения коронавируса.
Ранее стало известно, что российских студентов с 28 март отправляют на недельные каникулы. Они продлятся до 5 апреля. Даты утвердили в Минобрнауки. А с 16 марта высшие учебные заведения в рамках борьбы с распространением COVID-19 перешли на дистанционное обучение. Ведущие вузы страны открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.
Напомним, ранее в четверг, 2 апреля, Владимир Путин заявил, что нерабочие дни в России будут продлены до 30 апреля с сохранением заработной платы, отмечают Дни.ру.
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