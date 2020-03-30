Ректор ГАУГН поделился опытом обучения студентов на «удаленке»
Участник конкурса «Лидеры России. Политика», ректор ГАУГН Денис Фомин-Нилов поделился опытом дистанционного обучения студентов. Как пишет Ruposters.ru, по словам ректора, перевод студентов и преподавателей на дистанционный формат обучения – это его служебная обязанность.
“Мы в принципе этим занимались и ранее, с 2012 года, активно развивали онлайн-сервисы, электронные СМИ, научные журналы, но теперь нужда заставила, как говорится, произвести ускоренную модернизацию и перестройку многих процессов”, - отметил Фомин-Нилов.
По его словам, если раньше на онлайн-портал университета ГАУГН заходило в день 200-300 человек, то после перехода на дистанционную формат количество пользователей сравнялось с количеством студентов.
Кроме того, Денис Фомин-Нилов подчеркнул, что есть 10-15% детей, которые приходили за полчаса до начала лекций, а во время перемены задавали преподавателям вопросы – это же стало происходить и в дистанте/ Поэтому, по его словам, можно с уверенностью сказать, что мир виртуальный и мир реальный на самом деле одинаковы. Поскольку и там, и тут общаются и коммуницируют люди.
Ранее НСН писала, что ректор Московского государственного университета (МГУ) Виктор Садовничий призвал студентов вуза разъехаться по домам на время дистанционного обучения. Соответствующее обращение Садовничего опубликовано на официальном Youtube-канале университета.
По словам Садовничего, вуз при необходимости может помочь студентам с оплатой билетов до дома. Он отметил, что в общежитиях вуза проживают 16 тысяч человек, что может увеличивать риски заражения инфекцией.
Ранее 17 марта МГУ объявил о переводе всех студентов на дистанционное обучение в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции.
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