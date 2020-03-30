Ректор ГАУГН поделился опытом обучения студентов на «удаленке»

Участник конкурса «Лидеры России. Политика», ректор ГАУГН Денис Фомин-Нилов поделился опытом дистанционного обучения студентов. Как пишет Ruposters.ru, по словам ректора, перевод студентов и преподавателей на дистанционный формат обучения – это его служебная обязанность.

“Мы в принципе этим занимались и ранее, с 2012 года, активно развивали онлайн-сервисы, электронные СМИ, научные журналы, но теперь нужда заставила, как говорится, произвести ускоренную модернизацию и перестройку многих процессов”, - отметил Фомин-Нилов.

По его словам, если раньше на онлайн-портал университета ГАУГН заходило в день 200-300 человек, то после перехода на дистанционную формат количество пользователей сравнялось с количеством студентов.

Кроме того, Денис Фомин-Нилов подчеркнул, что есть 10-15% детей, которые приходили за полчаса до начала лекций, а во время перемены задавали преподавателям вопросы – это же стало происходить и в дистанте/ Поэтому, по его словам, можно с уверенностью сказать, что мир виртуальный и мир реальный на самом деле одинаковы. Поскольку и там, и тут общаются и коммуницируют люди.