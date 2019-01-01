Российским туристам облегчили въезд в еще одну страну

Россияне смогут посещать Мальдивы без виз на срок до 90 дней. Новые правила вступают в силу с 25 июля, сообщает «Свободная пресса». Однако эти нормы не распространяются на рабочие поездки.

Ранее россияне могли находиться на Мальдивах без виз 30 дней. Известно, что Россия и Мальдивская республика ввели безвизовый режим обоюдно.