Турбизнес: Цены в Крыму действительно неоправданно завышены
Президент национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров в эфире НСН объяснил, почему отдыхать за рубежом дешевле, чем в Крыму.
Отдых в Крыму оказался дороже, чем на популярных зарубежных морских курортах, выяснили эксперта портала бронирования гостиниц и авиабилетов Aviasales.ru. Специалисты туристического поисковика проанализировали стоимость перелета и недельного проживания в трехзвездочном отеле для двух человек в приморских городах разных стран. Выяснилось, что на Крымском побережье за такой отдых придется заплатить 53 356 рублей, в то время как аналогичная поездка в турецкую Анталью обойдется в 31 892 рубля. В болгарском Бургасе туристам придется потратить 41 126 рублей за недельный отдых с перелетами, в греческих Салониках – 44 788 рублей, в Черногории – 45 127 рублей, а на Кипре отдохнуть удастся за 47 416 рублей.
Президент национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров в беседе с НСН отметил, что отдых в Крыму действительно несоизмеримо дорог по сравнению с более популярными направлениями. Он отметил, что ценовую политику на полуострове стоит пересмотреть в соответствии с рыночной.
«На мой взгляд, цены в Крыму действительно завышены. Я думаю, что людям, в принципе, которые занимаются туризмом в Крыму, нужно самим поездить, посмотреть, как это организовано в других странах и сделать из этого соответствующие выводы. При формировании своей политики, в том числе ценовой, ориентироваться всё-таки на рынок, а не на свои представления о возможных заработках», - заявил он.
По словам Гончарова, Крыму стоит провести работу в нескольких направлениях, чтобы сформировать оптимальное и адекватное предложение для туристов. В этом вопросе собеседник НСН порекомендовал ориентироваться на страны, туристическое направление которых развивается уже давно.
«Это такая многогранная задача. Те страны, которые перечислены в исследовании, занимаются туризмом достаточно давно. Достаточно давно занимаются его продвижением. У каждой страны сложились свои механизмы продвижения въездного туризма. Это могут быть и какие-то дотации и преференции для организаторов рейсов. Это могут быть какие-то маркетинговые бюджеты страны для продвижения ее продукта на рынке. Это могут быть какие-то разумные налоговые послабления для принимающих компаний и отельеров. Это целый комплекс мер. Нужно просто изучить опыт здесь и опыт там и прийти к какому-то выводу. Этим должны заниматься комитеты по туризму соответствующих городов и самого Крыма, Ростуризм и так далее», - объяснил собеседник НСН.
Ранее президент национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров в беседе с НСН оценил возможности россиян по выбору направления для бюджетных путешествий всей семьей. Эксперт отметил, что на стоимость тура влияет сезонность предложения и спрос, и дал рекомендации, как можно сэкономить при покупке путевок.
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