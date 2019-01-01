Турбизнес: Цены в Крыму действительно неоправданно завышены

Отдых в Крыму оказался дороже, чем на популярных зарубежных морских курортах, выяснили эксперта портала бронирования гостиниц и авиабилетов Aviasales.ru. Специалисты туристического поисковика проанализировали стоимость перелета и недельного проживания в трехзвездочном отеле для двух человек в приморских городах разных стран. Выяснилось, что на Крымском побережье за такой отдых придется заплатить 53 356 рублей, в то время как аналогичная поездка в турецкую Анталью обойдется в 31 892 рубля. В болгарском Бургасе туристам придется потратить 41 126 рублей за недельный отдых с перелетами, в греческих Салониках – 44 788 рублей, в Черногории – 45 127 рублей, а на Кипре отдохнуть удастся за 47 416 рублей.

Президент национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров в беседе с НСН отметил, что отдых в Крыму действительно несоизмеримо дорог по сравнению с более популярными направлениями. Он отметил, что ценовую политику на полуострове стоит пересмотреть в соответствии с рыночной.

«На мой взгляд, цены в Крыму действительно завышены. Я думаю, что людям, в принципе, которые занимаются туризмом в Крыму, нужно самим поездить, посмотреть, как это организовано в других странах и сделать из этого соответствующие выводы. При формировании своей политики, в том числе ценовой, ориентироваться всё-таки на рынок, а не на свои представления о возможных заработках», - заявил он.