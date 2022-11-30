Российским судьям могут разрешить не изучать практику ЕСПЧ
От российских судей в будущем не будут требовать изучения практики Европейского суда по правам человека, поправки может принять Х Всероссийский съезд судей, сообщает РИА Новости.
Судья-докладчик Елена Золотарева отметила, что современная геополитическая обстановка привела к выходу России из-под юрисдикции ЕСПЧ, поэтому стоит исключить изучение практики этого суда.
На сегодняшний день Кодекс обязывает судей знать об изменениях в законодательстве РФ, а также о нормах международного права, включая и практику ЕСПЧ.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что после выхода из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России должен появиться орган, который будет выполнять аналогичные функции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 088 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 557 / сут.
- Совфед одобрил заморозку накопительной части пенсий
- Чавушоглу: Турция ожидает от Швеции и Финляндии конкретных шагов для вступления в НАТО
- Лавров проведет переговоры с главой МИД Туркмении
- Российским судьям могут разрешить не изучать практику ЕСПЧ
- «Более триллиона». Зеленский назвал сумму, необходимую для восстановления Украины
- Средства ПВО России сбили восемь украинских беспилотников за сутки
- Французский багет попал в список культурного наследия ЮНЕСКО
- Нарышкин: Польша готовит аннексию земель на западе Украины
- Путин: задача правительства - сокращение бедности и реальное увеличение доходов населения
- Дом купцов Завериных в Калуге признали объектом культурного наследия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru