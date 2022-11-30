Российским судьям могут разрешить не изучать практику ЕСПЧ

От российских судей в будущем не будут требовать изучения практики Европейского суда по правам человека, поправки может принять Х Всероссийский съезд судей, сообщает РИА Новости.

Судья-докладчик Елена Золотарева отметила, что современная геополитическая обстановка привела к выходу России из-под юрисдикции ЕСПЧ, поэтому стоит исключить изучение практики этого суда.