Российским судьям могут разрешить не изучать практику ЕСПЧ

От российских судей в будущем не будут требовать изучения практики Европейского суда по правам человека, поправки может принять Х Всероссийский съезд судей, сообщает РИА Новости.

Судья-докладчик Елена Золотарева отметила, что современная геополитическая обстановка привела к выходу России из-под юрисдикции ЕСПЧ, поэтому стоит исключить изучение практики этого суда.

Москалькова призвала создать в России аналог ЕСПЧ

На сегодняшний день Кодекс обязывает судей знать об изменениях в законодательстве РФ, а также о нормах международного права, включая и практику ЕСПЧ.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что после выхода из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России должен появиться орган, который будет выполнять аналогичные функции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:ЕСПЧСуд
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