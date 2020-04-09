Российским школьникам разрешат не сдавать часть ОГЭ в этом году

Из-за ситуации с коронавирусом в этом году выпускники девятых классов будут сдавать Основной государственный экзамен (ОГЭ) только по обязательным предметам — русскому языку и математике. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

В ведомстве также отметили, что, если будет риск здоровью школьников и учителей, ЕГЭ перенесут.