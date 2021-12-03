Российским пенсионерам упростят выплаты с 1 января

Пожилым людям не придется выяснять, на какие доплаты и надбавки они могут претендовать. Как сообщил доктор юридических наук Иван Соловьев, сотрудников органов служб занятости обяжут самостоятельно предлагать назначение досрочных пенсий. Такая возможность предусмотрена в случае увольнения россиянина или закрытии его предприятия, когда до заслуженного отдыха ему осталось пару лет, а новую работу найти не получается.

«Беззаявительно будут назначаться пенсии по инвалидности, а также социальные доплаты», — отметил эксперт.

Россиянам, достигшим 80 лет и являющимся получателями страховой пенсии при потере кормильца, автоматически выберут более выгодный вариант пенсионного обеспечения — либо страховую пенсию по случаю потери кормильца или по старости.

Неработающие граждане, которым было установлено повышение фиксированной выплаты к пенсии за 30 лет работы в сельском хозяйстве, сохранят ее при выезде за пределы сельской местности.

Как сообщалось ранее, более 60% россиян намерены продолжать работать по достижении пенсионного возраста, число желающих подрабатывать после выхода на пенсию увеличилось на 22% процента по сравнению с 2020 годом.

Неработающие граждане, которым было установлено повышение фиксированной выплаты к пенсии за 30 лет работы в сельском хозяйстве, сохранят ее при выезде за пределы сельской местности.

Как сообщалось ранее, более 60% россиян намерены продолжать работать по достижении пенсионного возраста, число желающих подрабатывать после выхода на пенсию увеличилось на 22% процента по сравнению с 2020 годом.

