Российским пенсионерам упростят выплаты с 1 января
В России с 1 января 2022 года изменится порядок оформления и получения выплат некоторыми категориями пенсионеров, сообщает телеканал «360».
Пожилым людям не придется выяснять, на какие доплаты и надбавки они могут претендовать. Как сообщил доктор юридических наук Иван Соловьев, сотрудников органов служб занятости обяжут самостоятельно предлагать назначение досрочных пенсий. Такая возможность предусмотрена в случае увольнения россиянина или закрытии его предприятия, когда до заслуженного отдыха ему осталось пару лет, а новую работу найти не получается.
«Беззаявительно будут назначаться пенсии по инвалидности, а также социальные доплаты», — отметил эксперт.
Россиянам, достигшим 80 лет и являющимся получателями страховой пенсии при потере кормильца, автоматически выберут более выгодный вариант пенсионного обеспечения — либо страховую пенсию по случаю потери кормильца или по старости.
Неработающие граждане, которым было установлено повышение фиксированной выплаты к пенсии за 30 лет работы в сельском хозяйстве, сохранят ее при выезде за пределы сельской местности.
Как сообщалось ранее, более 60% россиян намерены продолжать работать по достижении пенсионного возраста, число желающих подрабатывать после выхода на пенсию увеличилось на 22% процента по сравнению с 2020 годом.
Неработающие граждане, которым было установлено повышение фиксированной выплаты к пенсии за 30 лет работы в сельском хозяйстве, сохранят ее при выезде за пределы сельской местности.
Как сообщалось ранее, более 60% россиян намерены продолжать работать по достижении пенсионного возраста, число желающих подрабатывать после выхода на пенсию увеличилось на 22% процента по сравнению с 2020 годом.
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