Названы категории россиян, которым в декабре поднимут пенсии

Повышение выплат положено россиянам, отпраздновавшим в ноябре свой 80-летний юбилей. Их пенсия увеличится в два раза — до 12 тысяч 088,96 рубля.

На прибавку вправе рассчитывать и те граждане, которые работали вплоть до августа текущего года, но уволились в последний месяц лета. С 1 декабря у них будет начисляться автоматическая прибавка с дополнительной доплатой за три месяца.

На повышенные также могут претендовать пенсионеры, подавшие заявления на перерасчет. Надбавки к пенсии зачислят автоматически.

Как сообщалось ранее, более 60% россиян намерены продолжать работать по достижении пенсионного возраста, число желающих подрабатывать после выхода на пенсию увеличилось на 22% процента по сравнению с 2020 годом.

