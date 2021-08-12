Российским пенсионерам могут вернуть незаконно изъятые накопления

С 2022 года негосударственные страховые пенсионные фонды России могут обязать возместить средства гражданам в том случае, если они были переведены в другие страховые компании с нарушением закона, пишут «Известия» со ссылкой на подготовленные кабмином РФ поправки.

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Соответствующий проект закона могут принять депутаты Госдумы в октябре. Он рассчитан на защиту прав тех россиян, кто хранит пенсионные накопления в НПФ и может потерять их при досрочном переходе из одного фонда в другой. В настоящее время возможность возврата инвестиционного дохода не предусматривается.

Инициатива, в случае одобрения парламентариев, обяжет страховщиков, от которых были переведены пенсионные накопления, восстанавливать на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода.

Россияне, деньги которых находятся в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), могут быть уверены в их сохранности, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

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