Российским пенсионерам могут вернуть незаконно изъятые накопления

Соответствующий проект закона могут принять депутаты Госдумы в октябре. Он рассчитан на защиту прав тех россиян, кто хранит пенсионные накопления в НПФ и может потерять их при досрочном переходе из одного фонда в другой. В настоящее время возможность возврата инвестиционного дохода не предусматривается.

Инициатива, в случае одобрения парламентариев, обяжет страховщиков, от которых были переведены пенсионные накопления, восстанавливать на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода.

Россияне, деньги которых находятся в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), могут быть уверены в их сохранности, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

